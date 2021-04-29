Змії прокинулись: у Сколе в реанімацію потрапив харків’янин

На Львівщині зафіксували перший випадок укусу змії у 2021 році. В реанімацію потрапив 39-річний харків’янин. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 28 квітня, у Сколе. В місцеву райлікарню госпіталізували 39-річного чоловіка, якого у праву кисть вкусила змія.

Постраждалого поклали в реанімацію, медики оцінюють його стан як середньої важкості.

Зазначимо, що Львівщина є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Торік плазуни покусали близько трьох десятків мешканців області.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.

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