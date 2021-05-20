Де 20 травня у Львові та Рудному не буде світла: адреси

Сьогодні, 20 травня проводотиме ремонтні роботи електромереж. Відтак, частина вулиць Львова та Рудного протягом дня залишаться без електроенергії. Про це поінформували у Гарячій лінії «Львівобленерго», передає Львівський портал.
Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Голубця — 1-50;
- Боровиковського — всі;
- Величковського — 2,4,18,22;
- Сотника Панаса — всі;
- Бічна Сотника Панаса — всі;
- Гор-ка — 210-218а;
- Грузинська — всі;
- Кавказька — всі;
- Рівненська — всі;
- Вільхова — всі;
- Луцька — всі;
- Самбірська — всі;
- Ірчана — всі;
- Ліщинова — всі;
- Пшенична — всі;
- Церетелі — всі.
З 10:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:
- Листова — всі;
- Хоробрих — всі;
- Лікувальна — всі;
- Санітарна — всі;
- Кульпарківська,134-150 – всі.
З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудному будуть вулиці:
- Л.Українки — 1-29,16Є;
- Лугова — 1-7,2-8.
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Юлія Осим