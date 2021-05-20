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Де 20 травня у Львові та Рудному не буде світла: адреси

Юлія Осим

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Сьогодні, 20 травня проводотиме ремонтні роботи електромереж. Відтак, частина вулиць Львова та Рудного протягом дня залишаться без електроенергії. Про це поінформували у Гарячій лінії «Львівобленерго», передає Львівський портал.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Голубця — 1-50;
  • Боровиковського — всі;
  • Величковського — 2,4,18,22;
  • Сотника Панаса — всі;
  • Бічна Сотника Панаса — всі;
  • Гор-ка — 210-218а;
  • Грузинська — всі;
  • Кавказька — всі;
  • Рівненська — всі;
  • Вільхова — всі;
  • Луцька — всі;
  • Самбірська — всі;
  • Ірчана — всі;
  • Ліщинова — всі;
  • Пшенична — всі;
  • Церетелі — всі.

З 10:00  до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

  • Листова — всі;
  • Хоробрих — всі;
  • Лікувальна — всі;
  • Санітарна — всі;
  • Кульпарківська,134-150 – всі.

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудному будуть вулиці:

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  • Л.Українки — 1-29,16Є;
  • Лугова — 1-7,2-8.

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