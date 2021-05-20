Де 20 травня у Львові та Рудному не буде світла: адреси

Сьогодні, 20 травня проводотиме ремонтні роботи електромереж. Відтак, частина вулиць Львова та Рудного протягом дня залишаться без електроенергії. Про це поінформували у Гарячій лінії «Львівобленерго», передає Львівський портал.

Так, з 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Голубця — 1-50;

Боровиковського — всі;

Величковського — 2,4,18,22;

Сотника Панаса — всі;

Бічна Сотника Панаса — всі;

Гор-ка — 210-218а;

Грузинська — всі;

Кавказька — всі;

Рівненська — всі;

Вільхова — всі;

Луцька — всі;

Самбірська — всі;

Ірчана — всі;

Ліщинова — всі;

Пшенична — всі;

Церетелі — всі.

З 10:00 до 17:00 без електроенергії у м. Львів будуть вулиці:

Листова — всі;

Хоробрих — всі;

Лікувальна — всі;

Санітарна — всі;

Кульпарківська,134-150 – всі.

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Рудному будуть вулиці:

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Л.Українки — 1-29,16Є;

Лугова — 1-7,2-8.

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