У мережі з’явилися відповіді на тести ЗНО-2021. Щоправда фейкові

У мережі активізувалися шахраї, які вже продають відповіді на ЗНО-2021. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У центрі якості освіти зауважують, що як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють «привабливими» пропозиціями, зокрема різні фейкові відповіді з’явились у каналах в Telegram.

«Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми. Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО», – йдеться у повідомленні.

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В Українському центрі оцінювання якості освіти створено систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

«Аби не бути ошуканим, укотре застерігаємо: відхиляйте сумнівні пропозиції. Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці «Тести минулих років», перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини у знаннях», – зауважують фахівці.

Деякі шахраї навіть ставлять логотип центру оцінювання на свій сумнівний контент.

Зауважимо, що актуальну інформацію щодо ЗНО ви можете прочитати на офіційному вебсайті, офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та новоствореному каналі Тelegram.

Аби не стати жертвами шахраїв, робіть свій вибір свідомо, користуйтеся достовірними джерелами, та критично оцінюйте інформацію із готовими питаннями-відповідями.

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