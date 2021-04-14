Уряд призначив стипендії для найкращих учасників ЗНО та переможців олімпіад

Уряд призначив стипендії для українських учнів, які найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання. Випускники шкіл з найвищими результатами тестування отримають президентську стипендію у розмірі 10 тисяч грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Щорічно планують призначати близько 270 таких стипендій.

Також у Кабміні затвердили положення про нагородження одноразовими виплатами у розмірі 20 тисяч грн переможців всеукраїнських учнівських олімпіад. А переможці міжнародних олімпіад отримають по 100 тисяч грн.

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«Це важлива ініціатива для підтримки талановитої молоді. Такі стипендії та премії Президента України – це свідчення, що гарні результати в навчанні отримають визнання зі сторони держави», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше у парламенті заявили, що нагороджуватимуть учнів за найкращі результати у ЗНО та олімпіадах.

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