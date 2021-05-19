ЦВК визнала Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія визнала Василя Вірастюка обраним народним депутатом України на довиборах в Раду від округу №87.

«Враховуючи рішення судів та позицію Великої Палати Верховного Суду, Комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх врахування», – йдеться у повідомленні ЦВК.

За даними громадської мережі ОПОРИ, після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів змінились. За Василя Вірастюка вказано 14 811 голосів, за Олександра Шевченка – 13 942 та Руслана Кошулинського – 13 463.

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Як відомо, напередодні результати виборів на п’ятьох дільницях, де перемагав Олександр Шевченко, скасували. Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів і згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це були голоси за Шевченка.

Тим часом Олександр Шевченко вже заявив, що судитиметься через перерахунок голосів на вищезгаданих дільницях 87 округу.

Нагадаємо, у неділю, 28 березня, в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду. Їх призначили тому, що нардеп від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки став мером міста Надвірна.

Під час виборів на шістьох виборчих дільницях в окрузі №87 фіксували порушення під час голосування.

Утім 4 квітня ЦВК підрахувала 100% бюлетенів і оголосила, що Вірастюк виграв вибори на Франківщині.

1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення ЦВК про обрання нардепом Василя Вірастюка.

Як писав Львівський портал, 46-річного стронгмена Василя Вірастюка «Слуга народу» висунула кандидатом у нардепи від 87 округу на довиборах у Верховну Раду ще в лютому. Спортсмен не приховував, що вирішив піти у політику, бо таку пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський.

Василь Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Верховної Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

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