ОСТАННІ НОВИНИ

Вірастюк виграв вибори на Франківщині

Наталя Дуляба

|

На окрузі №87 в Івано-Франківській області підрахували всі 100% протоколів за кандидатів у народні депутати. Перемогу здобув стронгмен Василь Вірастюк, який балотувався від «Слуги народу». Політика Олександра Шевченка він обійшов, набравши на 749 голосів більше. Про це свідчать дані ЦВК.

За результатами підрахунку протоколів Василь Вірастюк здобув 31,25%, а Олександр Шевченко («За майбутнє») – 29,69%. У голосах виборців різниця між ними складає лише 749 голосів.

Тим часом третій кандидат у народні депутати України, «свободівець» Руслан Кошулинський, отримав 28,86% або 13 927 голосів.

Реклама партнерів

Як пише УП, напередодні результати виборів на п’ятьох дільницях, де перемагав Олександр Шевченко, скасували. Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів і згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це були голоси за Шевченка.

Тим часом Олександр Шевченко вже заявив, що судитиметься через перерахунок голосів на вищезгаданих дільницях 87 округу.

Нагадаємо, у неділю, 28 березня, в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду. Їх призначили тому, що нардеп від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки став мером міста Надвірна.

Під час виборів на шістьох виборчих дільницях в окрузі №87 фіксували порушення під час голосування.

Як писав Львівський портал, 46-річного стронгмена Василя Вірастюка «Слуга народу» висунула кандидатом у нардепи від 87 округу на довиборах у Верховну Раду ще в лютому. Спортсмен не приховував, що вирішив піти у політику, бо таку пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський.

Василь Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Верховної Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...