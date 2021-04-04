Вірастюк виграв вибори на Франківщині

На окрузі №87 в Івано-Франківській області підрахували всі 100% протоколів за кандидатів у народні депутати. Перемогу здобув стронгмен Василь Вірастюк, який балотувався від «Слуги народу». Політика Олександра Шевченка він обійшов, набравши на 749 голосів більше. Про це свідчать дані ЦВК.

За результатами підрахунку протоколів Василь Вірастюк здобув 31,25%, а Олександр Шевченко («За майбутнє») – 29,69%. У голосах виборців різниця між ними складає лише 749 голосів.

Тим часом третій кандидат у народні депутати України, «свободівець» Руслан Кошулинський, отримав 28,86% або 13 927 голосів.

Реклама партнерів

Як пише УП, напередодні результати виборів на п’ятьох дільницях, де перемагав Олександр Шевченко, скасували. Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів і згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це були голоси за Шевченка.

Тим часом Олександр Шевченко вже заявив, що судитиметься через перерахунок голосів на вищезгаданих дільницях 87 округу.

Нагадаємо, у неділю, 28 березня, в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду. Їх призначили тому, що нардеп від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки став мером міста Надвірна.

Під час виборів на шістьох виборчих дільницях в окрузі №87 фіксували порушення під час голосування.

Як писав Львівський портал, 46-річного стронгмена Василя Вірастюка «Слуга народу» висунула кандидатом у нардепи від 87 округу на довиборах у Верховну Раду ще в лютому. Спортсмен не приховував, що вирішив піти у політику, бо таку пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський.

Василь Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Верховної Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.