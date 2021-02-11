ОСТАННІ НОВИНИ

«Слуга народу» висунула у нардепи стронгмена Василя Вірастюка

Наталя Дуляба

|

Партія «Слуга народу» висунула українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області. Про це на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

46-річного Василя Вірастюка висунули кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі №87, що в Івано-Франківській області, на з’їзді партії у четвер, 11 лютого.

«І хто тут зможе сказати, що в нас недостатньо сильний кандидат? Василь – відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську. Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні. Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни», – так прокоментувала рішення «Слуг народу» Євгенія Кравчук.

Реклама партнерів

Сам Василь Вірастюк у коментарі «Радіо Свобода» розповів, що вирішив піти в політику, бо відповідну пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський.

«У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати і не буду брехати. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся… У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення», – сказав він.

Також Василь Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Верховної Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

Зазначимо, що конкурентами Василя Вірастюка у 87 окрузі на Франківщині будуть волонтерка і військова Маруся Звіробій («Європейська солідарність»), Руслан Кошулинський («Свобода», чинний депутат Львівської міськради), політик Олександр Шевченко («За майбутнє») та Михайло Ноняк.

Довибори в парламент призначені на 28 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...