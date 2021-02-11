«Слуга народу» висунула у нардепи стронгмена Василя Вірастюка

Партія «Слуга народу» висунула українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області. Про це на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

46-річного Василя Вірастюка висунули кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі №87, що в Івано-Франківській області, на з’їзді партії у четвер, 11 лютого.

«І хто тут зможе сказати, що в нас недостатньо сильний кандидат? Василь – відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську. Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні. Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни», – так прокоментувала рішення «Слуг народу» Євгенія Кравчук.

Реклама партнерів

Сам Василь Вірастюк у коментарі «Радіо Свобода» розповів, що вирішив піти в політику, бо відповідну пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський.

«У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати і не буду брехати. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся… У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення», – сказав він.

Також Василь Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Верховної Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

Зазначимо, що конкурентами Василя Вірастюка у 87 окрузі на Франківщині будуть волонтерка і військова Маруся Звіробій («Європейська солідарність»), Руслан Кошулинський («Свобода», чинний депутат Львівської міськради), політик Олександр Шевченко («За майбутнє») та Михайло Ноняк.

Довибори в парламент призначені на 28 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.