На Львівщині зловмисник за підробленими документами отримав майже 60 кредитів у банках

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої підробляли документи, щоб отримати кредити у банках. Співорганізатору, який причетний до майже 60 злочинних епізодів, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Встановлено, що 39-річний мешканець Стрийського району був співорганізатором злочинної групи, ячасники якої мали чітко розподілені ролі. Зловмисники брали у фінансових установах споживчі кредити, які не повертали.

У поліції зазначають, що підозрюваний спільно з іншими учасниками групи підшуковував осіб-позичальників або поручителів. Крім того, вони підробляли довідки про доходи та інші документи, в які вносили недостовірні дані для укладення кредитних договорів. Також учасники групи втягували до участі у злочинній діяльності працівників банків.

Встановлено причетність підозрюваного щонайменше до 57 епізодів злочинної діяльності, зокрема, шахрайства, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів. У результаті зловмисник незаконно заволодів коштами кількох банків на загальну суму 111 170 гривень.

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17 травня співорганізатору повідомлено про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч.3 ст.28 – ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинене організованою групою) та ч.3 ст.28 – ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.