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Комітет Ради підтримав призначення Ляшка міністром охорони здоров’я

Ольга Денисяка

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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я замість звільненого Максима Степанова, повідомляє УП.

«За» висловились 13 членів комітету, зокрема і нардепка від «Голосу» Ольга Стефанишина, чия фракція заявила, що не буде підтримувати кадрові призначення до уряду. Проти призначення Ляшка не голосував жоден член комітету, утрималась лише представниця фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич.

Під час засідання комітету Ляшко відповідав на запитання нардепів. Зокрема, він пообіцяв вакцинувати від коронавірусу за літо 5 мільйонів українців. Для цього треба мати 10 мільйонів доз вакцини. Кандидат на посаду міністра каже, що така кількість вакцинованих українців – мінімальна і гарантована.

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Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів – Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

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