20 травня декілька вулиці Львова будуть без води

У четвер, 20 травня, на водогоні на вул. Бандери проводитимуть ремонт, тому можливе тимчасове припинення води на деяких вулицях з 09:30 год. до 20:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, воду не подаватимуть у Галицький та Залізничний райони міста до таких вулиць: пл. св. Юра, Городоцька, 85 – 125, Ангеловича, Озаркевича, Сєченова, Меретина, пл. Кропивницького, Карпінського, Бандери, 2-32, Війтовича, Шептицьких, М. Шептицького, Новаківського, Матейка, Рилєєва, Устияновича, Технічна, Архітекторська, Каменярів, Професорська, Бібліотечна, пл. Шашкевича, Словацького, С. Крушельницької, Дорошенка, 38-70; 39 – 77.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. На час проведення ремонтних робіт і промивки мешканців просять зробити необхідний запас води.

Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: 15-51 (для стаціонарних) або +38 (032) 259 15 50, +38 (032) 259 15 51 (з мобільного).

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