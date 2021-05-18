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В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer

Юлія Осим

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18 травня в Україну прибула друга партія вакцини Pfizer проти коронавірусу. В аеропорту «Київ» приземлився літак з майже 123 тисячами доз препарату. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає Львівський портал.

Так, сьогодні, 18 травня, ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX.

За словами міністра, до кінця поточного тижня очікується прибуття ще майже пів мільйона доз. Це також підтвердили у ЮНІСЕФ.

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«Очікується, що 378 тис. доз вакцини буде для щеплення першою та другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту із вакцин направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації», – поінформували в організації.

Зазначимо, що раніше в рамках COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience (Південна Корея).

Усього в Україні від початку вакцинальної кампанії, станом щеплено 948 332 людини. З них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Всі щеплення роблять спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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