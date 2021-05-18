У Славському чоловік заснув на вулиці з сигаретою і помер від опіків

Ввечері 17 травня в селищі Славське на Львівщині 58-річний чоловік палив цигарку і заснув серед вулиці. Через недопалок на ньому загорівся одяг, так він отримав чисельні опіки, що виявились несумісними з життям. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

Трагічний випадок стався близько 20:10 год. на вул. Довбуша, 13 в селищі Славське Стрийського району.

Як пояснюють у ДСНС, чоловік повертався додому і палив цигарку. Згодом він заснув серед вулиці, після чого на ньому зайнявся одяг. Люди побачили місцевого мешканця й негайно викликали медиків.

Внаслідок інциденту 58-річний чоловік отримав опіки, його у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні. Однак внаслідок отриманих травм він помер.

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