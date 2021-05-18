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У Львові двоє людей отруїлись чадним газом

Ольга Денисяка

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17 травня у квартирі на вулиці Коновальця у Львові двоє людей отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Новий випадок отруєння чадним газом стався близько 09:50 год. в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку на вулиці Коновальня, 8. Двох потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до обласної лікарні.

Обставини події встановлюються. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу у квартиру.

Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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