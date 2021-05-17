ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові троє зловмисників розбили юнакові голову та вкрали телефон

Юлія Осим

|

У Львові патрульні затримали грабіжників, які напали на 20-річного юнака. Зловмисники вдарили потерпілого пляшкою по голові та вкрали його мобільний телефон. Їх затримали по гарячих слідах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Подія сталася вранці 17 травня. О 6:00 правоохоронці отримали виклик від перехожого з вул. Січових Стрільців, якого попросив зателефонувати до поліції невідомий з травмою голови.

Потерпілий розповів, що троє зловмисників вдарили його по голові пляшкою і заволоділи мобільним телефоном. В його руках лишився лише чохол від нього.

Реклама партнерів

На місце події скерували патрульних, слідчих та швидку медичну допомогу.

Екіпаж патрульних, який отримав орієнтування, розпочав пошуки грабіжників. Схожих за описами трьох чоловіків виявили на вул. Огієнка. Імовірні зловмисники, побачивши поліцейських, почали розбігатися у різні сторони. Двох з них вдалося наздогнати. Ними виявилися 22-річні чоловіки.

Під час втечі один з грабіжників викинув телефон потерпілого. Згодом він зізнався у скоєному. Також правоохоронці встановили особу третього зловмисника.

20-річного потерпілого шпиталізували. Він звернувся до поліції з відповідною заявою. Одного із чоловіків затримують.

Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють усі обставини.

У поліції додали, що саме цих двох чоловіків патрульні напередодні притягнули до відповідальності за порушення громадського порядку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...