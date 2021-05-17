У Львові троє зловмисників розбили юнакові голову та вкрали телефон

У Львові патрульні затримали грабіжників, які напали на 20-річного юнака. Зловмисники вдарили потерпілого пляшкою по голові та вкрали його мобільний телефон. Їх затримали по гарячих слідах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Подія сталася вранці 17 травня. О 6:00 правоохоронці отримали виклик від перехожого з вул. Січових Стрільців, якого попросив зателефонувати до поліції невідомий з травмою голови.

Потерпілий розповів, що троє зловмисників вдарили його по голові пляшкою і заволоділи мобільним телефоном. В його руках лишився лише чохол від нього.

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На місце події скерували патрульних, слідчих та швидку медичну допомогу.

Екіпаж патрульних, який отримав орієнтування, розпочав пошуки грабіжників. Схожих за описами трьох чоловіків виявили на вул. Огієнка. Імовірні зловмисники, побачивши поліцейських, почали розбігатися у різні сторони. Двох з них вдалося наздогнати. Ними виявилися 22-річні чоловіки.

Під час втечі один з грабіжників викинув телефон потерпілого. Згодом він зізнався у скоєному. Також правоохоронці встановили особу третього зловмисника.

20-річного потерпілого шпиталізували. Він звернувся до поліції з відповідною заявою. Одного із чоловіків затримують.

Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють усі обставини.

У поліції додали, що саме цих двох чоловіків патрульні напередодні притягнули до відповідальності за порушення громадського порядку.

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