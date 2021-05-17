Російські окупанти 15 разів атакували українських захисників

Впродовж минулої доби, 16 травня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли українські позиції. На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

У неділю, 16 травня, обстріли здійснювались у районі населених пунктів Новоселівка, Водяне, Катеринівка, Новотошківське, Луганське, Пісків, Троїцького, Старогнатівки, Причепилівки.

Вогонь бойовики відкрили з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, великокабельних кулеметів, автоматичних станкових протитанкових гранатометів.

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Сьогодні, станом на 7:00 штаб ООС зафіксував одне порушення режиму припинення вогню. Бойовики відкрили вогонь поблизу Причепилівки зі станкових протитанкових, авторматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших воїнів немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.