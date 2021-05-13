Під час гідравлічних випробувань лікарні Львова отримуватимуть гарячу воду

З наступного тижня у Львові розпочнуть гідравлічні випробування теплових мереж. Цьогоріч вперше під час гідравліки не будуть зупиняти подачу гарячої води до основних лікарень. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

«Цього року під час гідравлічних випробувань ми будемо подавати гарячу воду до основних лікарень. Це вперше, адже зазвичай під час гідравліки ми всюди припиняли подачу гарячої води, зокрема і в лікарні. Цього року котельні, які обслуговують лікарні, ми не будемо зупиняти на гідравліку тоді, коли усі об’єкти, а лише тоді, коли закінчимо роботи на ТЕЦ і переключимо лікарні на подачу гарячої води від ТЕЦ», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, 21 травня стартують щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Мешканці Львова місяць будуть без гарячої води. З переліками адрес можна ознайомитися з посиланням.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, оскільки на цей час зупиняється подача гарячої води до будинків. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до міської ради з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

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