На Донбасі окупанти поранили українського захисника

У суботу, 15 травня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби російські найманці відкривали вогонь по наших військових у районі Водяного, Пісків, Новгородського, Широкиного, Невельського, Старогнатівки, Опитного, Гладосового та Мар’їнки.

Противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український боєць отримав поранення. Йому оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії російських збройних формувань Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку доби 16 травня окупанти вже відкривали раз вогонь на Донбасі. Постраждалих серед наших військових немає. Українській військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію у районі ООС.

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