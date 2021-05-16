ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі окупанти поранили українського захисника

Наталя Дуляба

|

У суботу, 15 травня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби російські найманці відкривали вогонь по наших військових у районі Водяного, Пісків, Новгородського, Широкиного, Невельського, Старогнатівки, Опитного, Гладосового та Мар’їнки.

Противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український боєць отримав поранення. Йому оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Реклама партнерів

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії російських збройних формувань Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку доби 16 травня окупанти вже відкривали раз вогонь на Донбасі. Постраждалих серед наших військових немає. Українській військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію у районі ООС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...