ОСТАННІ НОВИНИ

Чи треба при covid-вакцинації пити препарати для розрідження крові. Пояснення МОЗ

Наталя Дуляба

|

Приймати препарати, які розріджують кров, до чи після вакцинації від коронавірусу не потрібно. Про це пише Міністерство охорони здоров’я у своєму Telegram-каналі.

Імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, що вживати препарати, які розріджують кров, до чи після covid-вакцинації є недоцільно.

При цьому медик наголосив, що самостійно призначати собі такі медикаменти «для профілактики» може бути небезпечно.

«Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, то не приймайте їх і до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви приймали такі препарати через вашу супутню патологію, тоді продовжуйте приймати. І навпаки – “профілактичний” прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити», – підкреслив Федір Лапій.

Реклама партнерів

Нагадаємо, станом на 16 травня щеплення проти коронавірусу зробили більше 939 тисяч українців, на Львівщині – понад 67 тисяч людей.

Загалом у черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

Додамо, що нещодавно уряд встановив розмір компенсацій громадянам, які через covid-щеплення помруть або отримають інвалідність.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...