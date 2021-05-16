Чи треба при covid-вакцинації пити препарати для розрідження крові. Пояснення МОЗ

Приймати препарати, які розріджують кров, до чи після вакцинації від коронавірусу не потрібно. Про це пише Міністерство охорони здоров’я у своєму Telegram-каналі.

Імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, що вживати препарати, які розріджують кров, до чи після covid-вакцинації є недоцільно.

При цьому медик наголосив, що самостійно призначати собі такі медикаменти «для профілактики» може бути небезпечно.

«Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, то не приймайте їх і до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви приймали такі препарати через вашу супутню патологію, тоді продовжуйте приймати. І навпаки – “профілактичний” прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити», – підкреслив Федір Лапій.

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Нагадаємо, станом на 16 травня щеплення проти коронавірусу зробили більше 939 тисяч українців, на Львівщині – понад 67 тисяч людей.

Загалом у черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

Додамо, що нещодавно уряд встановив розмір компенсацій громадянам, які через covid-щеплення помруть або отримають інвалідність.

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