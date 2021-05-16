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Біля Миколаєва на ходу загорівся автобус із пасажирами

Наталя Дуляба

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На трасі біля Миколаєва згорів автобус, яким два десятки пасажирів везли із Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у неділю вранці, 16 травня, о 05:10 год. на трасі Київ – Чоп у селі Розвадів, що поблизу Миколаєва. Тут на ходу спалахнув рейсовий автобус Mersedes Irizar, що їхав за маршрутом Стебник – Познань.

На момент пожежі всередині автобуса перебували 20 пасажирів і двоє водіїв. Ніхто із них не постраждав.

Як уточнили у Нацполіції Львівщини, займання у моторному відсіку побачили патрульні, які проїжджали поруч, тож відразу зупинили автобус і почали евакуйовувати людей зі салону.

На місце негайно прибули дев’ятеро вогнеборців, яким вдалося загасити полум’я майже через пів години, о 05:36 год.

Вогонь встиг знищити салон, крісла та моторний відсік, втім автобус таки врятували від повної руйнації.

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Фото: Варта 1, ДСНС, поліція

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