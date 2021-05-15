У ДТП на Львівщині загинув велосипедист

У селі Волиця, що неподалік Рави-Руської, під колесами мікроавтобуса загинув 42-річний велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 14 травня. Як попередньо з’ясували правоохоронці, 35-річний водій мікроавтобуса «Опель Віваро» збив велосипедиста, місцевого мешканця віком 42 роки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження. На винуватця смертельної ДТП чекає від 3 до 8 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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