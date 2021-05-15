Поліція розшукує у Львові зловмисника. Як допомогти

Правоохоронці просять допомоги львів’ян у пошуку зловмисника, якого підозрюють у крадіжках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Відділ поліції №3 (Франківський район Львова) оголосив у розшук невідомого чоловіка, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Даних щодо зловмисника у правоохоронці немає, тому вони просять зголоситися на оперативну лінію 102 або за номером 067-35-35-804 усіх, кому що-небудь відомо про особу, що зображена на фото нижче.

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Фото: поліція