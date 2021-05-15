ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція розшукує у Львові зловмисника. Як допомогти

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці просять допомоги львів’ян у пошуку зловмисника, якого підозрюють у крадіжках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Відділ поліції №3 (Франківський район Львова) оголосив у розшук невідомого чоловіка, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Даних щодо зловмисника у правоохоронці немає, тому вони просять зголоситися на оперативну лінію 102 або за номером 067-35-35-804 усіх, кому що-небудь відомо про особу, що зображена на фото нижче.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...