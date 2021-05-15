Окупанти на Донбасі 11 разів порушували режим «тиші»

У п’ятницю, 14 травня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби російські найманці обстрілювали позиції наших військових у районі Гнутового, Мар’їнки, Водяного, Новгородського, Широкиного, Світлодарська, Катеринівки, Новотошківського і Старогнатівки.

Противник використовував міномети різних калібрів, великокаліберні кулемети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Від початку доби 15 травня окупанти вже двічі відкривали вогонь на Донбасі. Ситуацію й надалі контролюють українські військовослужбовці.

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