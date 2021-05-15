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Мешканець Золочівщини обгорів під час пожежі у власному будинку

Наталя Дуляба

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Пожежа у власному домі вклала на лікарняне ліжко 61-річного мешканця Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у суботу вночі, 15 травня, орієнтовно о 02:29 год. У селі Острівчик-Пильний, що недалеко від Буська, спалахнув цегляний житловий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, будівля вже була повністю охоплена вогнем. Під час розвідки вогнеборці виявили 61-річного власника помешкання. Чоловік отримав опіки обличчя та дихальних шляхів, його у стані середньої важкості забрали у Буську центральну райлікарню.

Загасити пожежу вдалося майже через годину, повністю ліквідувати її вдалося о 03:22 год. силами п’ятьох рятувальників.

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Вогонь встиг знищити дах і перекриття будинку, пошкодив стіни і речі домашнього вжитку.

Причини виникнення займання наразі встановлюються.

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Фото: ДСНС

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