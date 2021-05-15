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Для людей з covid-листа очікування у Львові відкриють окремий центр вакцинації

Наталя Дуляба

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Міністерство охорони здоров’я збирається відкрити у Львові окремий центр вакцинації проти коронавірусу для осіб, які записалися до листа очікування. Про це пише Укрінформ із посиланням на головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Вакцинальні центри МОЗ планує відкрити у містах-мільйонниках. Першими будуть Київ та Львів.

Коли саме такий центр запрацює у Львові, Віктор Ляшко не уточнив, однак пояснив, що його облаштують на локації, яка має велику площу, наприклад, на території виставкового центру.

Щеплення у таких центрах вакцинації робитимуть тим громадянам, які записалися у лист очікування через «Дію». Попередньо заплановано, що такі центри вакцинації працюватимуть на вихідних.

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Як писав Львівський портал, в черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

Днями в Офісі президента заявили, що українцям, які записалися на вакцинацію через «Дію», щеплення робитимуть на вихідних.

Загалом на території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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