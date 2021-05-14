На околиці Львова з'явиться нова багатоповерхівка

Виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Розточчя Плюс 2020» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоповерхівки на вул. Очеретяній, 11. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 14 травня, передає Львівський портал.

Йдеться про будівництво житлового багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом на околиці Львова в районі вул. Щурата, Миколайчука.

Зараз на вул. Очеретяній, 11 розташований одноповерховий будиночок, який знесуть для того, щоб спорудити 8-поверхівку з великими відкритими терасами та зеленню, що вв’ється по стінах.

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Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,16 га, яка розташована у зоні змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови (Ж-5).

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 39,5%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 28,7 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Розточчя Плюс 2020» – будівельна фірма, що існує з жовтня 2020 року. Її засновниками є львів’яни Олег Піх та Ганна Чень, яка зареєстрована за місцем майбутнього будівництва.

Як з’ясував Львівський портал, 92-річна Ганна Чень належить до категорії учасників війни, визвольних змагань і репресованих.

Додамо, що мікрорайон Збоїща у Львові взялися досить активно забудовувати. Так, на вул. Щурата зведуть цілий житловий квартал, біля лікарні швидкої допомоги інвестор хоче збудувати лікарню з пологовим відділенням. А нещодавно мерія вирішила продати під забудову 1,5 га землі на Замарстинові.

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