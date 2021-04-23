Львів продасть під забудову майже 1,5 га землі на Замарстинові

Львівська міська рада вирішила продати на аукціоні майже 1,5 га землі на Замарстинові. Всі ділянки призначені для будівництва багатоповерхівок. Відповідні ухвали прийняла сесія 22 квітня, передає Львівський портал.

Депутати затвердили проєкти землеустрою і погодили продаж на аукціоні трьох земельних ділянок у районі вул. Пилипа Орлика та на вул. Дж. Леннона.

Загалом йдеться про 1,45 га землі, яка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Дотепер ділянки не були надані у власність чи користування, тож їх відразу перевели до категорії земель житлової та громадської забудови.

Відтак з аукціону підуть такі земельні ділянки:

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площею 0,35 га на перетині вул. Пилипа Орлика – проектованої вулиці VII – проектованої вулиці I; площею 0,9852 га перетин вул. П. Орлика – проектована вулиця VII – проектована вулиця I; площею 0,1265 га на вул. Дж. Ленона (біля будинку №39).

Якою буде стартова ціна землі і коли саме відбудуться торги, поки що не відомо.

Нагадаємо, у 2021 році на продажі комунальної землі Львів планує заробити 250 млн грн, а на приміщеннях – 300 млн грн.

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