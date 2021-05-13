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У Львові з 17 травня продовжать маршрут №9

Вероніка Рой

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З понеділка, 17 травня, автобусний маршрут № 9 курсуватиме за продовженою схемою руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Маршрут № 9 курсуватиме до вул. В. Вернадського: навпроти будинку № 115 на вул. Стрийській

«З 17 травня мешканці новобудов на вул. Вернадського отримають якісне сполучення громадським транспортом», – відзначив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

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