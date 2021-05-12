У МОЗ назвали кількість побічних реакцій після вакцинації від covid

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу було зафіксовано 1279 повідомлень про несприятливі події після імунізації, що складає менше 1% від загальної кількості щеплень. Про це повідомили в МОЗ у відповіді на запит УП.

Дані є актуальними станом на 11 травня. Кампанія з вакцинації в Україні почалась 24 лютого.

Так, несприятливі події після імунізації, включно із побічними ефектами, зафіксували у 0,14% від загальної кількості щеплень. З них 1207 випадків є несерйозними, ще 72 – серйозними. Загалом від початку вакцинації було проведено 884 547 щеплень. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 882 619 українців, другу – 1928.

Несприятливою подією після імунізації (НППІ) прийнято вважати будь-яку подію, що з медичної точки, може вважатись несприятливою. Важливо, що не обов’язково є причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією.

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Водночас, у Державному експертному центрі МОЗ повідомили, скільки випадків несприятливих подій було зареєстровано від кожної вакцини, що наразі доступна в Україні.

Зокрема, після імунізації препаратом Covishield було зафіксовано 1032 легких побічних ефектів та 56 серйозних випадків. Кількість повідомлень про побічні ефекти від вказаної вакцини складає майже чверть від загальної кількості всіх повідомлень.

Але і щеплень цим препаратом було проведено найбільше – 481 864.

Ще в 7 осіб були зафіксовані побічні ефекти після вакцинації препаратом CoronaVac, із них у 4 – серйозні випадки. Таку ж кількість НППІ нарахували після введення вакцини Comirnaty виробництва компанії Pfizer. Водночас, вакцину CoronaVac ввели 72 269 особам, Comirnaty – 53 311.

Після вакцинації препаратом AstraZeneca нарахували 168 осіб із легкими побічними ефектами та ще 9 серйозних випадків несприятливих подій після імунізації. Препаратом AstraZeneca вакцинували 275 177 громадян.

Не відповіли в МОЗ про кількість зареєстрованих летальних випадків серед осіб, які померли впродовж 30 днів після введення препарату. Разом з тим в МОЗ кажуть, що кожен серйозний випадок розслідується відповідно до затвердженого Порядку.

Львівський портал повідомляв, що станом 23 квітня із загальної кількості всіх щеплених в області, яких було майже 40 тисяч, лише у 0,02%, тобто у 8 осіб, були незначні побічні ефекти після ін’єкції.

Нагадаємо, загалом щеплення проти Covid-19 отримали вже більше 61 тисячі мешканців Львівщини. Їх безкоштовно роблять спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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