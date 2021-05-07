Збували наркотики і психотропи: на Львівщині викрили банду наркоторговців

На Львівщині правоохоронці затримали злочинну групу, які виготовляли та збували на території області наркотики і психотропи. Про це Львівському порталу повідомили у повідомили у пресслужбі Нацполції Львівщини.

Зловмисники виготовляли та продавали наркотичні засоби та психотропні речовини, зокрема, «амфетаміну» та «канабісу» на території Львівської області. У злочинну групу входили мешканці Стебника, Трускавця та Дрогобича віком 33, 39 та 45 років.

6 травня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання зловмисників, а також у гаражних приміщення та в автомобілях. Під час обшуків було виявлено та вилучено речовини, схожі на «канабіс» та «амфетамін», засоби для їх виготовленння та фасування, прекурсори, нарковмісні таблетки «субутекс». Крім цього виявили чорнові записи та гроші, виручені від незаконної діяльності. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Фото: поліція