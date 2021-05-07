На Львівщині під колесами авто загинув 35-річний пішохід

У четвер, 6 травня, на трасі Броди-Лешнів автомобіль Skoda Kodiaq насмерть збив 35-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 21:30 год. на автодорозі сполученням Броди – Лешнів, що у Золочівському районі. За даними департаменту, 48-річний водій автомобіля Skoda Kodiaq, житель м. Броди, скоїв наїзд на пішохода.

35-річний житель села Кіз’я, Золочівського району від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюються.

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