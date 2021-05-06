COVID-ліжка у стаціонарах Львова заповнені на 35%

Станом на ранок, 5 травня, ковідні ліжка у лікарнях Львова заповнені хворими на 35%. Медики зазначають, що попри динаміку зменшення госпіталізацій, ті, хто поступає, мають важкий перебіг хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Наразі у медзакладах міста, які приймають хворих на коронавірус, облаштовано 1 616 ліжок. Відтак, на ранок четверга, 5 травня, у стаціонарах перебуває 568 пацієнтів. з них у 535 підтверджено коронавірусну хворобу, 46 – в реанімації, 22 – підключено до штучної вентиляції легень. Тож вільними залишаються 1 048 ліжок.

«Кількість хворих з важким перебігом хвороби, які потребують госпіталізації, залишається високою. Тому ми наполегливо просимо усіх не легковажити здоров’ям і дотримуватись карантинних обмежень», – наголосила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька.

До слова, за останню добу до лікарень по місту госпіталізували 38 осіб, виписали – 60.

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