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У квітні кращою спортсменкою Львівщини стала 22-річна борчиня

Вероніка Рой

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У квітні 2021 року найкращою спортсменкою на Львівщині стала 22-річна борчиня Христина-Зоряна Демко, що здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК у Львівській області.

Члени виконкому обласного відділення НОК визначили найкращого спортсмена Львівщини за підсумками квітня 2021 року. Вперше нагороду отримає львівська борчиня, випускниця Львівського фахового коледж спорту, майстер спорту України – 22-річна Христина-Зоряна Демко.

Зазначимо, у квітні у Варшаві Христина-Зоряна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у вазі до 55 кг. Для спортсменки це був дебютний чемпіонат Європи у кар’єрі.

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Нагадаємо, найкращою спортсменкою березня стала 15-річна плавчиня Марія Городня.

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Фото: НОК Львівщини

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