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Борчиня зі Львівщини виборола «бронзу» на чемпіонаті Європи

Вероніка Рой

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22-річна Христина-Зоряна Демко виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

У боротьбі за «бронзу» Христина зустрілась з нідерландською борчинею Джесікою Блажкою. Представниця Львівщини перемогла з рахунком 9:4.

Спортсменка виступає у ваговій категорії 55 кг. Її тренує Андрій Стаднік.

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Ще одна представниця Львівщини, Оксана Лівач, зупинилась за крок до медалі. У напруженому поєдинку бронзового фіналу вона поступилась росіянці 9:10.

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Фото: ЛОДА

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