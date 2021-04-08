ОСТАННІ НОВИНИ

Кращою спортсменкою березня на Львівщині стала 15-річна плавчиня

Вероніка Рой

|

У березні 2021 року найкращою спортсменкою на Львівщині визначили 15-річну плавчиню Марію Городню, що здобула три «золота» на чемпіонаті Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нещодавно відбулося традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращого спортсмена Львівщини за підсумками березня 2021 року. Нею стала 15-річна плавчиня Марія Городня.

Минулого місяця спортсменка виборола три золота чемпіонату України з плавання серед дорослих. Спочатку Марія виборювала перше місце на дистанціях 400 та 1500 метрів вільним стилем, а згодом стала також чемпіонкою на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...