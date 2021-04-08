Кращою спортсменкою березня на Львівщині стала 15-річна плавчиня

У березні 2021 року найкращою спортсменкою на Львівщині визначили 15-річну плавчиню Марію Городню, що здобула три «золота» на чемпіонаті Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нещодавно відбулося традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращого спортсмена Львівщини за підсумками березня 2021 року. Нею стала 15-річна плавчиня Марія Городня.

Минулого місяця спортсменка виборола три золота чемпіонату України з плавання серед дорослих. Спочатку Марія виборювала перше місце на дистанціях 400 та 1500 метрів вільним стилем, а згодом стала також чемпіонкою на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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Фото: ЛОДА