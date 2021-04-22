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Мешканця Краковця судитимуть за підробку ПЛР-тесту

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 27-річного жителя Краковця за підробку ПЛР-тесту на коронавірус. Чоловік вдома зробив фальшиву довідку, аби уникнути самоізоляції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Поліцейські встановили, що мешканець селища Краковець Яворівського району заздалегідь, використовуючи домашню оргтехніку, самостійно виготовив документ про негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Коли в’їжджав в Україну з Польщі, у пункті пропуску Краківець – Корчова, 27-річний чоловік надав прикордонникам фальшивий ПЛР-тест на Covid. Таким чином він намагався уникнути перебування в самоізоляції на території України, що передбачено законодавством.

Вже завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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У разі доведення вини чоловіка, йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до двох років.

Нагадаємо, нещодавно у двох пунктах пропуску на Львівщині прикордонники викрили 11 осіб, які намагалися перетнути кордон з підробленими ПЛР-тестуваннями на COVID-19.

Додамо, у Львівській області фіксують випадки продажу фальшивих негативних ПЛР-тестів на коронавірус. Їх підпільно тиражують для виїзду за кордон або для того, щоб уникнути двотижневої самоізоляції по приїзді з країн «червоної зони».

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