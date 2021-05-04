«Спутника» в Україні не буде, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Росія умисно поширює фейки про вакцини проти коронавірусу, аби проштовхнути власний «Спутник». Проте в Україні російської covid-вакцини не буде. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Європейська служба зовнішніх зв’язків виявила більше сотні прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації із початку 2021 року. На думку очільника МОЗ, світову спільноту й українців у тому числі намагаються втягнути у «брудну брехливу кампанію» з дискредитації covid-вакцин.

«Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний «Спутник». Моя позиція принципова і незмінна: «Спутника» в Україні не буде», – підкреслив Максим Степанов.

Водночас міністр охорони здоров’я зауважив, що особи, які нав’язують іншим страхи щодо вакцин проти коронавірусу, такими діями лише підігрують Росії.

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Відтак Максим Степанов закликав українців не вірити фейкам та дотримуватися інформаційної гігієни.

Нагадаємо щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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