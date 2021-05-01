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Російські окупанти поранили українського захисника

Андрій Котенський

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Протягом минулої доби, 30 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В наслідок російських атак поранень зазнав українськи захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 1 травня, зафіксовано 2  порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.

Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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