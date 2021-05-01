ОСТАННІ НОВИНИ

Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр

Андрій Котенський

|

Міністр юстиції Денис Малюська вважає за доцільне встановити ліміт перебування у слідчих ізоляторах для обвинувачених, чия вина не доведена тривалий час. Про це Малюська сказав у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє Укрінформ.

«Це європейський підхід, він правильний. Я підтримую… що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час. У нас були випадки, коли людина, щодо якої проводився судовий розгляд справи, сиділа у СІЗО більше 10 років… Тобто немає вироку, вона невинувата з точки зору закону і вона сиділа тривалий час. Тому безумовно практика, що протягом певного періоду – нехай це буде два роки, рік – якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд в цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший запобіжний захід», – прокоментував Малюська рішення суду випустити з-під варти Андрія Антоненка, який півтора року перебував у СІЗО за обвинуваченням у вбивстві Павла Шеремета.

На думку міністра, необхідно встановити ліміт на перебування особи в СІЗО.

Реклама партнерів

«Ми навіть законопроєкт відповідний подали про те, що повинні бути ліміти перебування людей у СІЗО… Має бути швидкий розгляд кримінального провадження. Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятора, є невинуватою чи що кримінальне провадження розвалюється і немає перспектив, тобто що її визнають обов’язково невинуватою. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, і людина, яка не визнана винуватою, не повинна страждати», – вважає міністр юстиції.

На уточнення, чи може Антоненко розраховувати на компенсацію від держави за тривале перебування у СІЗО, якщо його визнають невинним, Малюська відповів: «Так, безумовно».

«За весь час утримання в слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація… є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо, але чим довше утримання, тим більшу компенсацію він отримає. Тут жодних сумнівів немає», – пояснив очільник Мінюсту.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду. Кузьменко зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь – під заставою у розмірі 168 тис. 160 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...