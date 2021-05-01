Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр

Міністр юстиції Денис Малюська вважає за доцільне встановити ліміт перебування у слідчих ізоляторах для обвинувачених, чия вина не доведена тривалий час. Про це Малюська сказав у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє Укрінформ.

«Це європейський підхід, він правильний. Я підтримую… що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час. У нас були випадки, коли людина, щодо якої проводився судовий розгляд справи, сиділа у СІЗО більше 10 років… Тобто немає вироку, вона невинувата з точки зору закону і вона сиділа тривалий час. Тому безумовно практика, що протягом певного періоду – нехай це буде два роки, рік – якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд в цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший запобіжний захід», – прокоментував Малюська рішення суду випустити з-під варти Андрія Антоненка, який півтора року перебував у СІЗО за обвинуваченням у вбивстві Павла Шеремета.

На думку міністра, необхідно встановити ліміт на перебування особи в СІЗО.

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«Ми навіть законопроєкт відповідний подали про те, що повинні бути ліміти перебування людей у СІЗО… Має бути швидкий розгляд кримінального провадження. Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятора, є невинуватою чи що кримінальне провадження розвалюється і немає перспектив, тобто що її визнають обов’язково невинуватою. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, і людина, яка не визнана винуватою, не повинна страждати», – вважає міністр юстиції.

На уточнення, чи може Антоненко розраховувати на компенсацію від держави за тривале перебування у СІЗО, якщо його визнають невинним, Малюська відповів: «Так, безумовно».

«За весь час утримання в слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація… є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо, але чим довше утримання, тим більшу компенсацію він отримає. Тут жодних сумнівів немає», – пояснив очільник Мінюсту.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду. Кузьменко зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь – під заставою у розмірі 168 тис. 160 грн.