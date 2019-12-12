Вбивство Павла Шеремета: слідство підозрює п'ятьох людей

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків. Про це керівники правоохоронних органів повідомили на брифінгу у Києві, тоді як обшуки у підозрюваних тривають, інформує УП.

Начальник кримінальної поліції Євген Коваль розповів, як встановлювали цих осіб, які засвітилися у різних справах і спершу не виглядали як група. Допомогли правоохоронцям у цьому непрямі докази та записи телефонних розмов.

Проаналізувавши інформацію щодо 35 фактів подібних злочинів, слідство з чотирьох основних версій вбивства Шеремета – помилка в об’єкті злочину, побутові та міжособистісні мотиви, професійна діяльність чи дестабілізація – зупинилося на останній версії: дестабілізація ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

Особливу увагу слідчих привернули два злочини: підрив електроопори в Херсонській області 21 листопада 2015 року та невдалий замах на бізнесмена Ч. у Косові Івано-Франківської області влітку 2018 року

Одним із фігурантів був Андрій Антоненко, а він тісно спілкувався з Юлією Кузьменко та громадянином К, «Електриком», які є співмешканцями

Із ними спілкувалися також громадянин В., псевдо «Пістолет», Владислав Грищенко («Буча») та Інна Грищенко («Пума»), які причетні до замаху в Косові.

Коли Грищенка затримали, слідчі зафіксували, що на судові засідання ходять друзі затриманих, – і виявили групу.

Коваль показав записи, які свідчать: виклик на допит у справі Шеремета одного з членів групи не викликав подиву у членів групи і сприймався ними як загроза.

Після першої повістки представники групи занервували – Ваня-«Пістолет» покінчив життя самогубством наступного дня після виклику на допит, «Електрик» намагався накласти на себе руки.

Інна Грищенко розцінила самогубство «Пістолета» як сприятливий для них факт і все складається «так, як нам треба». Вона говорила чоловікові Владиславу (це є на записах): «Він не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет – це було останнє… Тобі це буде в плюс, тепер вертіти будемо, як хочемо».

«Ми виокремили підозрюваних: Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Антоненко і подружжя Грищенків. А крім цього слідство надало на експертизу… відеозразки з камер, розташованих поблизу місця вбивства Шеремета», – сказав Коваль.

Слідство провело аналіз ходи фігурантів.

Зокрема, Яна Дугарь потрапила на камери і її ідентифікували як людину, яка знімала авто Шеремета до закладання вибухівки.

За версією правоохоронців, вибухівку під авто співзасновниці «Української правди» Олени Притули, яким користувався Шеремет, закладала Юлія Кузьменко, а допомагав Андрій Антоненко.

Коваль зазначив, що поліцейські: здійснили 800 вийомок документів і інформації, зокрема в мобільних операторів; допитали більше 3700 осіб; призначили й провели 47 експертиз, зокрема комплексних; відпрацювали 570 будинків і близько 4300 квартир; проаналізували понад 80 мільйонів телефонних з’єднань і 40 тисяч абонентів; дослідили відеозаписи з 221 камери спостереження (тривалість записів становив від 5 до 2 місяців); склали схему ймовірного руху злочинців.

Власне сьогодні, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста.

Нагадаємо, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував. Оперативно-слідча група, створена для розслідування вбивства Шеремета, досі продовжує збирати доказову базу.

Фото: УП