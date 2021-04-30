У справі Шеремета обвинуваченого Антоненка відпустили додому

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Чоловіка також зобов’язали носити електронний браслет. про це пише УП.

Змінити запобіжний захід для Антоненка просив його захист. Вперше прокурор не заперечував, зазначивши, що покладається на розсуд суду.

При цьому він вважав, що залишаються ризики переховування обвинуваченого від суду або тиску на інших учасників справи. тому Антоненку призначили цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, який має забезпечити належну поведінку обвинуваченого.

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Зазначається, що адвокати просили відпустити музиканта під особисте зобов’язання. За їх словами, справу розглядають доволі швидко, проте “з об’єктивних причин це неможливо зробити достатньо швидко, щоб був забезпечений принцип неперервності”.

Також кілька нардепів також хотіли взяти Антоненка на поруки. Зокрема, суд заслухав народних обранців та АТОвців Михайла Бондаря (“Європейська солідарність”) та Ігоря Герасименка (“Слуга народу”).

Захист регулярно просив пом’якшити запобіжний захід Антоненку, однак раніше прокуратура заперечувала проти цього, і суд залишав музиканта в СІЗО. Його тримали під арештом з грудня 2019 року.

Ще одну обвинувачену – Юлію Кузьменко, – яка теж перебувала у слідчому ізоляторі, суд відпустив під домашній арешт 11 серпня 2020 року.

Третій фігурантці справи – медсестрі Яні Дугарь – призначений запобіжний захід у вигляді застави.

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