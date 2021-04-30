У пожежі загинув мешканець Львівщини

На Львівщині під час пожежі у власному будинку загинув 51-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Випадок стався у четвер, 29 квітня, у селі Сивороги, що біля Перемишлян. Тут у житловому будинку площею 64 м кв спалахнула пожежа, яка забрала життя 51-річного місцевого жителя.
Займання було незначним, тому рятувальників на місце події не викликали. Вогонь загасили самі ж селяни.
Наразі причини виникнення пожежі та всі деталі встановлюються.
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Наталя Дуляба