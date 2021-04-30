Синоптики розповіли, якою на Львівщині буде погода на Великдень

На Великдень у Львові та області прогнозують теплу, але дощову погоду. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 1 травня, у переддень Великодня температура вночі становитиме 6-8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 16-18 градусів. Вітер змінний, 5-10 м/с.

Хмарно. Дощитиме, подекуди можливі грози.

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На саму Пасху 2 травня на Львівщині не особливо розпогодиться. Все ще буде хмарно, сонце практично не з’являтиметься. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 6 до 8 градусів тепла, але вдень потеплішає аж до 18-21 градуса.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Дощ падатиме і вночі, і вдень.

Нагадаємо, Рада церков Львова вже оприлюднила рекомендації щодо святкування Великодня.

Вірян закликають дивитись службу Божу онлайн, а тих, хто все таки прийде до храму, обов’язково вдягати маску навіть надворі і дотримуватись соціальної дистанції. Також дозволено власноруч освятити кошики вдома після Великоднього богослужіння та прочитання молитов.

Хрести, ікони та плащаницю цьогоріч ніхто не цілує, а шанує ці святині виключно через поклон.

Тим часом медики вже прогнозують новий спалах коронавірусу на Львівщині після Великодня.

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