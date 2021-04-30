Мешканцям Львівщини боргують 231 млн грн зарплати

Станом на 1 квітня мешканцям Львівщини й надалі боргують зарплату – за місяць заборгованість зросла на третину. Загалом жителям області не виплатили вже 231 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 квітня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 231 млн грн. Це на 33,3% (на 57,7 млн грн) більше відносно березня. Якщо ж порівнювати цю заборгованість із січнем 2021 року, то вона зросла у 4,2 раза.

Понад 82% актуального боргу – це невиплачена зарплата на промислових підприємствах.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 12 200 мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 18 900 грн.

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Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У березні борги зросли на 60% і сягнули позначки 173,3 млн грн.

Додамо, що в березні середня платня на Львівщині раптово зросла на 800 грн. Відтак мешканець області отримує майже 12 000 грн.

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