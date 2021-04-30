Біля Буська в аварію потрапили двоє пішоходів-порушників

У селищі Красне, що відразу біля Буська, під колеса автомобіля потрапили двоє пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що аварія сталась у четвер ввечері, 29 квітня, у Красному. Тут водій автомобіля Subaru Forester, 32-річний мешканець Золочівщини, збив двох людей, які переходили проїзну частину у непризначеному місці.

Постраждалими виявились місцеві жителі віком 34 та 35 років. Їх із травмами забрала «швидка».

За фактом порушення ПДР відкрито кримінальне провадження. На винуватця ДТП чекає до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Реклама партнерів

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.