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Біля Буська в аварію потрапили двоє пішоходів-порушників

Наталя Дуляба

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У селищі Красне, що відразу біля Буська, під колеса автомобіля потрапили двоє пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що аварія сталась у четвер ввечері, 29 квітня, у Красному. Тут водій автомобіля Subaru Forester, 32-річний мешканець Золочівщини, збив двох людей, які переходили проїзну частину у непризначеному місці.

Постраждалими виявились місцеві жителі віком 34 та 35 років. Їх із травмами забрала «швидка».

За фактом порушення ПДР відкрито кримінальне провадження. На винуватця ДТП чекає до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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