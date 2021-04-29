У Стрию вантажівка насмерть збила місцеву мешканку

У середу, 28 квітня, у Стрию внаслідок аварії загинула 36-річна місцева жителька. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, ДТП сталась орієнтовно о 15:00 год. на вул. Січових Стрільців. Тут водій вантажівки МАН, 35-річний мешканець району, збив пішохода.

Внаслідок наїзду 36-річна постраждала отримала травми, її негайно госпіталізували. Втім незважаючи на зусилля медиків, жінка померла в лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тепер водію загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Реклама партнерів

Наразі триває слідство. Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.