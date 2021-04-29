Львівська опера знову відчиняє свої двері для відвідувачів

Після тривалої перерви, які спричиненні карантинними обмеженнями, двері Львівська опери знову відчинені для усіх охочих. Впродовж Великодніх свят артисти знову виступлять на сцені, а також відбудуться індивідуальні екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж 1 та 3 травня на усіх відвідувачів чекатимуть вистави на концертні програми. Крім того, 29,30 квітня, 1 та 3 травня можна завітати у театр з індивідуальною екскурсією.

В суботу, 1 травня, о 16:00 відбудеться балет «Кармен-сюїта» Ж. Бізе-Р. Щедріна

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Це історія про пристрасне, але трагічне кохання, яке відтворять артисти у танці на сцені опери. У балеті братимуть участь артисти та оркестр театру, під керівництвом диригента Юрія Бервецького.

Квитки на балет можна придбати за посилання: https://bit.ly/3xobr9P

У понеділок, 3 травня, о 18:00 відбудеться концерт «Моцарт-Гала».

Музика легендарного австрійського композитора В.А. Моцарта не залишить байдужим нікого, адже вона торкається найпотаємніших струн душі. Солісти та оркестр театру, яких диригуватиме заслужений артист України Юрій Бервецький виконують відомі арії та ансамблі з опери «Дон Жуан», «Так чинять всі» та «Весілля Фігаро».

Квитки на концерт можна придбати за посилання: https://bit.ly/3xw7Lmb

Працівники опери нагадуються про необхідність дотримуватись правил карантинних обмежень.

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