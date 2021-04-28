На Великдень у Шевченківському гаю не буде гаївок та концертів

Через пандемію коронавірусу на Великдень у Львові не проводитимуть жодних заходів, гаївок чи концертів. Про це повідомила директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда, передає Львівський портал.

Цього року на майданчиках, де у Львові завжди масово святкувалися Великодні свята, проводились гаївки не буде проводитись жодних заходів. Мова йде про Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького та Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

«Цього року ми закликаємо проводити Великдень вдома, зі своїми родинами. Місто не проводить жодних масових заходів, і закликаємо інші організації також відмовитись від подій. Відтак на наших майданчиках, де завжди масово святкувалися Великодні свята, проводились гаївки (мова йде про Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького та Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького), не буде проводитись жодних заходів. У парку культури також не працюватимуть атракціони», – розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

Вона також зазначила, що територія Музею народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького та Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького буде відчинена, відтак охочі можуть прийти, аби погуляти.

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Нагадаємо, у Львові заявили, що на Великодні свята мешканці міста все ж зможуть відвідати церкви. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами. Втім на Вербну неділю віряни все ж масово освячували лозу на території церкви святих Ольги і Єлизавети у Львові.

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