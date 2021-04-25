Під час карантину львів’яни масово освячували вербу. Фотофакт

Сьогодні, 25 квітня, в Україні відзначають Вербну неділю. У цей день львів’яни масово освячували вербу на території церкви святих Ольги і Єлизавети у Львові.

Зазначимо, наразі Львів та область – у «червоній» зоні, яка забороняє масові заходи. Проте у Львові заявили, що на Великодні свята мешканці міста все ж зможуть відвідати церкви. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами.

Дмитро Барабаш у соцмережах опублікував фото масового освячення верби на території поблизу церкви святих Ольги і Єлизавети у Львові. Із фото видно масове скупчення людей, які не дотримуються соціальної дистанції.

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