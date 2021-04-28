На об’їзній дорозі Львова скинули будівельне сміття

На об’їзній дорозі Львова біля села Зимна Вода невідомі скинули купу будівельного сміття. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Про виявлення нового стихійного сміттєзвалища екологи повідомили у середу, 28 квітня. Напередодні вони проводили перевірку на території Зимноводівської ОТГ, адже отримали відповідну скаргу.

Встановлено, що невідомі викинули купи сміття біля села Зимна Вода (в напрямку від ТЦ «Три слони» до Рясне-Руської). Площа несанкціонованого звалища становить 750 м кв.

Як видно з фото, йдеться не про побутове, а про будівельне сміття: мішки з-під будматеріалів та їхні залишки, цеглу, поліетиленові пакети.

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Також біля стихійного сміттєзвалища екологи виявити відкритий каналізаційний люк. Чи скидати відходи й туди, в Держекоінспекції не уточняють.

Всі матеріали перевірки екологи скерували у Зимноводівську ОТГ, яка має ліквідувати самовільно облаштоване звалище, як це передбачає законодавство України.

Як писав Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області мали до кінця 2020 року.

Натомість протягом 2020 року у Львівській області знову виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, із них ліквідовували лише 78.

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Фото: Держекоінспекція