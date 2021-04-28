Через санкції РНБО відсторонено від служби ще 39 митників

Через санкції РНБО відсторонено від виконання службових обов’язків ще 39 працівників Держмитслужби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

Після чергового засідання РНБО було оприлюднено список ще 39 посадових осіб Державної митної служби, які можуть бути причетні до незаконного переміщення товарів на митну територію України, організованого суб’єктами, проти яких РНБО застосувала спеціальні санкції.

«В рамках здійснення заходів встановлення контактів та взаємодії посадових осіб митниць Держмитслужби з фізичними та юридичними особами, до яких застосовано персональні санкції рішенням РНБО… порушено дисциплінарні провадження», – йдеться у повідомленні.

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Відтак, у листі Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби йдеться про дисциплінарні провадження та відсторонення від виконання службових обов’язків працівників кількох митниць:

– Одеська митниця – 18 осіб;

– Закарпатська митниця – 12 осіб;

– Волинська митниця – 4 особи;

– Галицька митниця – 1 особа.

Додамо, що уже понад 100 митників було відсторонено від виконання їхніх посадових обов’язків на тій самій підставі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що після засідання РНБО 46 працівників Галицької митниці відсторонили від роботи.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як Вова Морда.

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